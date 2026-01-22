Soirée dansante à Cheviré le Rouge Salle des Fêtes Baugé-en-Anjou
Soirée dansante à Cheviré le Rouge Salle des Fêtes Baugé-en-Anjou samedi 28 février 2026.
Salle des Fêtes Cheviré le Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2026-02-28 19:30:00
Toute personne ayant une touche de tournesols aura un apéro offert.
Menu adulte 22e et enfant jusqu’à 13 ans 12e. .
Salle des Fêtes Cheviré le Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 67 50 60
