Soirée dansante à Crissé Crissé

Soirée dansante le samedi 18 octobre 2025, organisée par le Comité des fêtes de Crissé
20h30 à la Salle des fêtes de Crissé
Menu adulte 24€
Menu enfant 15€
Réservation (avec paiement) avant le 14 octobre au 02 43 28 63 20 .
Crissé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 63 20
