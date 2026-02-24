Soirée dansante à Gauriaguet Gauriaguet

Soirée dansante à Gauriaguet

Salle polyvalente Gauriaguet Gironde

Début : 2026-03-28

L’association Pétanque Loisir de Gauriaguet organise une soirée dansante moules-frites le samedi 28 mars à partir de 19h30.

1 Cocktail ou apéritif sans alcool, moules, frites, salade, fromage, dessert et café. Boissons non comprises.

Sur réservation. .

