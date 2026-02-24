Soirée dansante à Gauriaguet Gauriaguet
Soirée dansante à Gauriaguet Gauriaguet samedi 28 mars 2026.
Soirée dansante à Gauriaguet
Salle polyvalente Gauriaguet Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association Pétanque Loisir de Gauriaguet organise une soirée dansante moules-frites le samedi 28 mars à partir de 19h30.
1 Cocktail ou apéritif sans alcool, moules, frites, salade, fromage, dessert et café. Boissons non comprises.
Sur réservation. .
Salle polyvalente Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 88 85 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dansante à Gauriaguet
L’événement Soirée dansante à Gauriaguet Gauriaguet a été mis à jour le 2026-02-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme