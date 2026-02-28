Soirée dansante à La Bertelière Rouen, Saint Martin du Vivier La Bertelière Original Relais Rouen Saint-Martin-du-Vivier

Soirée dansante à La Bertelière Rouen, Saint Martin du Vivier

Soirée dansante Bertelière

Nous avons le plaisir de vous convier aux différentes soirées que nous organisons pour l’année.

Nous vous proposons les Dîners Dansants Bertelière , dans son cadre particulièrement adapté, qui vous offre l’assurance d’une soirée réussie.

Soirée dansante 53.00 € (tarif 2026) 20h00 02h00, le samedi soir selon calendrier.

Formule tout compris dîner dansant, l’apéritif, grand buffet d’entrées à volonté, plat de viande ou poisson ( à choisir sur place) fromage, dessert et boissons comprises (Coupe de champagne, Bordeaux blanc et rouge, eau minérale et café) .

La Bertelière Original Relais Rouen 1641 avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 60 44 00 laberteliere@wanadoo.fr

