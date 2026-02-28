Soirée dansante à La Bertelière Rouen, Saint Martin du Vivier La Bertelière Original Relais Rouen Saint-Martin-du-Vivier
Soirée dansante à La Bertelière Rouen, Saint Martin du Vivier La Bertelière Original Relais Rouen Saint-Martin-du-Vivier samedi 28 février 2026.
La Bertelière Original Relais Rouen 1641 avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-03-15 02:00:00
2026-02-28 2026-03-14 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-20 2026-09-26 2026-10-24 2026-11-14 2026-12-05 2026-12-12
Nous avons le plaisir de vous convier aux différentes soirées que nous organisons pour l’année.
Nous vous proposons les Dîners Dansants Bertelière , dans son cadre particulièrement adapté, qui vous offre l’assurance d’une soirée réussie.
Soirée dansante 53.00 € (tarif 2026) 20h00 02h00, le samedi soir selon calendrier.
Formule tout compris dîner dansant, l’apéritif, grand buffet d’entrées à volonté, plat de viande ou poisson ( à choisir sur place) fromage, dessert et boissons comprises (Coupe de champagne, Bordeaux blanc et rouge, eau minérale et café) .
La Bertelière Original Relais Rouen 1641 avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 60 44 00 laberteliere@wanadoo.fr
