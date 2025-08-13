Soirée dansante à la Ferme du Petit Marzac Village de la Madeleine Tursac

Sortez les bandanas, soirée dansante au Petit Marzac ! Bonne ambiance garantie, restauration sur place. Sur réservation !

Sortez les bandanas, épaulettez vos vestes et crêpez vos cheveux on remonte le temps !

Dès 19h, on mange périgourdin (manchons & patates sarladaises maison ou snack), et à 21h, place à la piste Italo dance, funk, disco, new wave et même un quart d’heure américain sous les flashs et les néons !

Buvette, bonne humeur et une belle surprise vers 23h

La soirée se termine à minuit, parkings à 500 m. Ambiance garantie pour toute la famille ! Déguisements 80’s chaudement recommandés .

Village de la Madeleine Le petit marzac route de la Madeleine Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

English : Soirée dansante à la Ferme du Petit Marzac

Get out your bandanas and dance the night away at Petit Marzac! Great atmosphere guaranteed, catering on site. Reservations required!

German : Soirée dansante à la Ferme du Petit Marzac

Holen Sie die Bandanas raus, Tanzabend im Petit Marzac! Gute Stimmung garantiert, Verpflegung vor Ort. Auf Reservierung!

Italiano :

Tirate fuori le bandane e ballate tutta la notte al Petit Marzac! Grande atmosfera garantita, catering in loco. Prenotazione obbligatoria!

Espanol : Soirée dansante à la Ferme du Petit Marzac

Saca tus pañuelos y baila toda la noche en Petit Marzac Gran ambiente garantizado, catering in situ. Reserva obligatoria

