Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche place de l hôtel de ville Bligny-sur-Ouche vendredi 31 octobre 2025.
place de l hôtel de ville Salle des fêtes de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-11-01 01:00:00
2025-10-31
Venez danser aux rythmes de la salsa, cumbia, bachata, reggaeton! une expérience dansante chaleureuse et irrésistible!
Réservation obligatoire: https://www.saveursetcouleursdumexique.fr/ticket-soiree-dansante-latino-c2x42153581 .
place de l hôtel de ville Salle des fêtes de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
