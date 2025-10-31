Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche place de l hôtel de ville Bligny-sur-Ouche

Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche place de l hôtel de ville Bligny-sur-Ouche vendredi 31 octobre 2025.

Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche

place de l hôtel de ville Salle des fêtes de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-11-01 01:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez danser aux rythmes de la salsa, cumbia, bachata, reggaeton! une expérience dansante chaleureuse et irrésistible!

Réservation obligatoire: https://www.saveursetcouleursdumexique.fr/ticket-soiree-dansante-latino-c2x42153581 .

place de l hôtel de ville Salle des fêtes de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche

German : Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée dansante à la mexicaine -Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)