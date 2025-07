Soirée dansante à la piscine de Tonneins Piscine Tonneins

Piscine Avenue Docteur Vautrain Tonneins Lot-et-Garonne

Organisée par le club de basket Vdt Villagesdutonneinquais en partenariat avec la Ville de Tonneins. Baignade exceptionnelle, animations musicale, menu soirée…

English : Soirée dansante à la piscine de Tonneins

Dance party at the Tonneins swimming pool.

Organized by the Vdt Villagesdutonneinquais basketball club in partnership with the town of Tonneins. Exceptional swimming, musical entertainment, evening menu…

German : Soirée dansante à la piscine de Tonneins

Tanzabend im Schwimmbad von Tonneins.

Organisiert vom Basketballclub Vdt Villagesdutonneinquais in Partnerschaft mit der Stadt Tonneins. Außergewöhnliches Schwimmen, musikalische Unterhaltung, Abendmenü…

Italiano :

Festa di ballo alla piscina di Tonneins.

Organizzata dal club di basket Vdt Villagesdutonneinquais in collaborazione con la città di Tonneins. Nuoto eccezionale, intrattenimento musicale, menù serale…

Espanol : Soirée dansante à la piscine de Tonneins

Fiesta de baile en la piscina de Tonneins.

Organizada por el club de baloncesto Vdt Villagesdutonneinquais en colaboración con la ciudad de Tonneins. Natación excepcional, animación musical, menú nocturno…

L’événement Soirée dansante à la piscine de Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Val de Garonne