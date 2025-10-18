Soirée dansante à La Saulsotte La Saulsotte

La Saulsotte Aube

Début : 2025-10-18 20:00:00

Le samedi 18 octobre à partir de 20h

Soirée dansante animation par DJ Thierry

Au programme

Punch Rougail saucisses Salade fromage Dessert Café

Règlement à la réservation 22 .

La Saulsotte 10400 Aube Grand Est +33 6 63 58 23 14

L’événement Soirée dansante à La Saulsotte La Saulsotte a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise