Soirée dansante à La Saulsotte La Saulsotte

La Saulsotte Aube
Tarif : 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-18 20:00:00
Le samedi 18 octobre à partir de 20h
Soirée dansante animation par DJ Thierry
Au programme
Punch Rougail saucisses Salade fromage Dessert Café
Règlement à la réservation 22 .
La Saulsotte 10400 Aube Grand Est +33 6 63 58 23 14
mis à jour le 2025-09-17