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Soirée dansante à Larche Larche

samedi 12 septembre 2026 · Larche

Soirée dansante à Larche Larche

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Parking de la mairie
Ville
19600 Larche
Département
Corrèze
Tarif

Larche

Soirée dansante à Larche

Parking de la mairie Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Soirée dansante avec DJ Romain Lajoinie et feu d’artifice pour parfaire la soirée autour d’un verre, d’une glace ou d’une gaufre. C’est à LARCHE et c’est le samedi 12 septembre !   .

Parking de la mairie Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 37 53 

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English : Soirée dansante à Larche

L’événement Soirée dansante à Larche Larche a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme