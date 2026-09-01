AGENDA · Larche
Soirée dansante à Larche Larche
samedi 12 septembre 2026 · Larche
Informations pratiques
Larche
Soirée dansante à Larche
Parking de la mairie Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée dansante avec DJ Romain Lajoinie et feu d’artifice pour parfaire la soirée autour d’un verre, d’une glace ou d’une gaufre. C’est à LARCHE et c’est le samedi 12 septembre ! .
Parking de la mairie Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 37 53
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English : Soirée dansante à Larche
L’événement Soirée dansante à Larche Larche a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme