Informations pratiques

Larche

Soirée dansante à Larche

Parking de la mairie Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée dansante avec DJ Romain Lajoinie et feu d’artifice pour parfaire la soirée autour d’un verre, d’une glace ou d’une gaufre. C’est à LARCHE et c’est le samedi 12 septembre ! .

Parking de la mairie Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 37 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante à Larche

L’événement Soirée dansante à Larche Larche a été mis à jour le 2026-09-01 par Brive Tourisme