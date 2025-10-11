Soirée dansante à Orgelet Orgelet

Salle de la Grenette Orgelet Jura

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Soirée dansante/fondue le 11 octobre à partir de 20h à la salle de la Grenette d’Orgelet.

Menu charcuterie, fondue à volonté, dessert et café. Réservation obligatoire avant le 05 octobre.

Buvette sur place.

Animé par Dany Moureaux. .

Salle de la Grenette Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 17 14 42

