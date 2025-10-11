Soirée dansante à Orgelet Orgelet
Soirée dansante à Orgelet Orgelet samedi 11 octobre 2025.
Soirée dansante à Orgelet
Salle de la Grenette Orgelet Jura
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Soirée dansante/fondue le 11 octobre à partir de 20h à la salle de la Grenette d’Orgelet.
Menu charcuterie, fondue à volonté, dessert et café. Réservation obligatoire avant le 05 octobre.
Buvette sur place.
Animé par Dany Moureaux. .
Salle de la Grenette Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 17 14 42
English : Soirée dansante à Orgelet
German : Soirée dansante à Orgelet
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée dansante à Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE