Soirée dansante à Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 20h30. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Cette année, Pélissanne sera ville ambassadrice du Téléthon ! A cette occasion, Pélidanse organise une soirée toutes danses et versera l’intégralité des bénéfices à l’AFM-Téléthon.

Venez danser pour la bonne cause !



Une buvette sera également disponible tout au long de la soirée. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 43 16 15 pelidanse@gmail.com

English :

In 2025, Pélissanne will be an ambassador city for the Téléthon ! Pélidanse proposes a special dance evening, and every benefits will be given to the AFM-Téléthon.

German :

Dieses Jahr wird Pélissanne Botschafterstadt des Telethon sein! Zu diesem Anlass organisiert Pélidanse einen Abend mit allen Tänzen und wird den gesamten Erlös an die AFM-Téléthon spenden.

Italiano :

Quest’anno Pélissanne sarà una città ambasciatrice di Telethon! Per l’occasione, Pélidanse organizza una serata tutta da ballare, il cui ricavato andrà all’AFM-Téléthon.

Espanol :

Este año, Pélissanne será ciudad embajadora del Teletón Para celebrarlo, Pélidanse organiza una velada de baile cuyos beneficios se destinarán íntegramente a AFM-Téléthon.

