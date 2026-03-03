Soirée dansante à Pinsac

Pinsac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Amateurs(es) de danse laissez-vous emporter par le rythme de l'orchestre Laurent Séguy pour une soirée festive. Ambiance assurée !

Sur réservation

.

Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 6 74 54 27 29

English :

Lovers of dance will be swept away by the rhythm of the Laurent Séguy orchestra for a festive evening

