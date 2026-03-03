Soirée dansante à Pinsac Pinsac
Soirée dansante à Pinsac Pinsac samedi 11 avril 2026.
Soirée dansante à Pinsac
Pinsac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Amateurs(es) de danse laissez-vous emporter par le rythme de l'orchestre Laurent Séguy pour une soirée festive
Amateurs(es) de danse laissez-vous emporter par le rythme de l'orchestre Laurent Séguy pour une soirée festive. Ambiance assurée !
Sur réservation
.
Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 6 74 54 27 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lovers of dance will be swept away by the rhythm of the Laurent Séguy orchestra for a festive evening
L’événement Soirée dansante à Pinsac Pinsac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne