Soirée dansante : Abyssum Party – House hypnotique & techno profonde Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 17 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée dansante : Abyssum Party – House hypnotique & techno profonde
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-18 01:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Neuf heures d’immersion avec le collectif Abyssum : house hypnotique, techno profonde et basses abyssales, une montée lente et maîtrisée que les amateurs reconnaissent immédiatement.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Dance Party: Abyssum Party – Hypnotic House & Deep Techno
Nine hours of immersion with the Abyssum collective: hypnotic house, deep techno, and abyssal bass—a slow, masterful build-up that fans recognize immediately.
L’événement Soirée dansante : Abyssum Party – House hypnotique & techno profonde Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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