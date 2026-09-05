Soirée dansante : Abyssum Party – House hypnotique & techno profonde Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée dansante : Abyssum Party – House hypnotique & techno profonde

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-18 01:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Neuf heures d’immersion avec le collectif Abyssum : house hypnotique, techno profonde et basses abyssales, une montée lente et maîtrisée que les amateurs reconnaissent immédiatement.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Dance Party: Abyssum Party – Hypnotic House & Deep Techno

Nine hours of immersion with the Abyssum collective: hypnotic house, deep techno, and abyssal bass—a slow, masterful build-up that fans recognize immediately.

L’événement Soirée dansante : Abyssum Party – House hypnotique & techno profonde Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes