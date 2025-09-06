Soirée Dansante Année 80 avec Repas Preures

L’Association Lucas Rallye 62 organise une soirée dansante année 80 avec repas à la Salle des Fêtes de Preures

Rendez-vous le samedi 6 septembre à partir de 19h

Réservation au 06 61 52 38 77 | 06 63 17 04 24 .

Preures 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 61 52 38 77

