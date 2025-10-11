Soirée dansante Année 80 Moncrabeau
Soirée dansante Année 80 Moncrabeau samedi 11 octobre 2025.
Soirée dansante Année 80
Salle des Sports Moncrabeau Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
L’ Académie des Menteurs organise une soirée Année 80 animée par DJ Globule avec un repas au menu suivant apéritif, entrée, pâtes bolognaises, dessert, vin et café.
Réservation avant le 7 octobre .
Salle des Sports Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 77 83
