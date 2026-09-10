Soirée dansante année 80 Salle de la Vence Poix-Terron
samedi 3 octobre 2026 · Salle de la Vence · Poix-Terron
Informations pratiques
Poix-Terron
Soirée dansante année 80
Salle de la Vence Rue de Montigny Poix-Terron Ardennes
Tarif : 55 – 55 – 0 EUR
Tarif de base – plein tarif
Service à table
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Festi Launois organise une soirée dansante sur le thème des années 80 le samedi 3 octobre 2026 à Poix Terron. Au programme : – Duo nostalgie, – Aleks Ander, – David Swann. Apéritif offert Service à table 55€ (repas préparé par le restaurant de l’écluse, menu enfant et végétariens sur demande) Accessible PMR
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Salle de la Vence Rue de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 15 40 81 21
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English :
Festi Launois is hosting an ’80s-themed dance party on Saturday, October 3, 2026, in Poix Terron. The lineup includes: – Duo Nostalgie, – Aleks Ander, – David Swann. Complimentary aperitif. Table service: 55? (meal prepared by the Restaurant de l’Écluse; children’s and vegetarian menus available upon request). Accessible to people with reduced mobility.
L’événement Soirée dansante année 80 Poix-Terron a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme
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