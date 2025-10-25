Soirée dansante années 80-2000 Smart Cabaret Brives-Charensac
Soirée dansante années 80-2000 Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 25 octobre 2025.
Soirée dansante années 80-2000
Smart Cabaret 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Tous les tubes qui ont rythmé vos années 80-2000, pour revivre ces décennies mythiques !
Avec Elito et Elita.
Smart Cabaret 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
All the hits that gave rhythm to your 80s-2000s, to relive these mythical decades!
With Elito and Elita.
German :
Alle Hits, die den Rhythmus Ihrer 80er und 2000er Jahre bestimmt haben, um diese mythischen Jahrzehnte wieder aufleben zu lassen!
Mit Elito und Elita.
Italiano :
Tutti i successi degli anni ’80 e 2000, per rivivere quei decenni leggendari!
Con Elito ed Elita.
Espanol :
Todos los éxitos de los 80 y los 2000, ¡para revivir esas décadas legendarias!
Con Elito y Elita.
