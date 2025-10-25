Soirée dansante années 80-2000 Smart Cabaret Brives-Charensac

Soirée dansante années 80-2000 Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 25 octobre 2025.

Soirée dansante années 80-2000

Smart Cabaret 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Tous les tubes qui ont rythmé vos années 80-2000, pour revivre ces décennies mythiques !

Avec Elito et Elita.

.

Smart Cabaret 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

All the hits that gave rhythm to your 80s-2000s, to relive these mythical decades!

With Elito and Elita.

German :

Alle Hits, die den Rhythmus Ihrer 80er und 2000er Jahre bestimmt haben, um diese mythischen Jahrzehnte wieder aufleben zu lassen!

Mit Elito und Elita.

Italiano :

Tutti i successi degli anni ’80 e 2000, per rivivere quei decenni leggendari!

Con Elito ed Elita.

Espanol :

Todos los éxitos de los 80 y los 2000, ¡para revivir esas décadas legendarias!

Con Elito y Elita.

L’événement Soirée dansante années 80-2000 Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay