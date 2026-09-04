Soirée dansante années 80 – 90 Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Informations pratiques

Moncé-en-Belin

Soirée dansante années 80 – 90

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-03 03:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Avec DJ Concept évènements / entrée : 15 € / bar à pizzas sur place / Pensez à réserver !

Soirée spéciale années 80 – 90

Animée par DJ Concept Évènements

Vendredi 2 octobre de 20h à 3h

Soirée dansante

Préparez-vous à une nuit exceptionnelle dédiée aux meilleurs hits des années 80 et 90.

Une véritable immersion sonore dans l’âge d’or de la musique dance, new wave, pop et funk.

Venez déguisés si vous le souhaitez !

Entrée = 15 €

Bar à pizzas sur place (3€ la part / 12 € la pizza)

Carbonara : creme fraiche, mozza, oignons, lardons, parmesan, oeuf

4 fromages : mozza, raclette, chèvre, gorgonzola

Saumon : crème fraiche, mozza, saumon, citron

Régina : Tomate, mozza, jambon, champignons

Pensez à réserver !

Informations et réservations : 02 43 42 29 48 ou cscvalrhonne@gmail.com

Prévente des billets : Billets à retirer à l’accueil du Val’Rhonne dès le 1er septembre 2026 (dans la limite des places disponibles). .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

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English :

With DJ Concept events / admission: 15 ? / pizza bar on site / Don’t forget to book!

L’événement Soirée dansante années 80 – 90 Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72