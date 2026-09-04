Soirée dansante années 80 – 90 Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin
vendredi 2 octobre 2026 · Le Val'Rhonne · Moncé-en-Belin
Informations pratiques
Moncé-en-Belin
Soirée dansante années 80 – 90
Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-03 03:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Avec DJ Concept évènements / entrée : 15 € / bar à pizzas sur place / Pensez à réserver !
Soirée spéciale années 80 – 90
Animée par DJ Concept Évènements
Vendredi 2 octobre de 20h à 3h
Soirée dansante
Préparez-vous à une nuit exceptionnelle dédiée aux meilleurs hits des années 80 et 90.
Une véritable immersion sonore dans l’âge d’or de la musique dance, new wave, pop et funk.
Venez déguisés si vous le souhaitez !
Entrée = 15 €
Bar à pizzas sur place (3€ la part / 12 € la pizza)
Carbonara : creme fraiche, mozza, oignons, lardons, parmesan, oeuf
4 fromages : mozza, raclette, chèvre, gorgonzola
Saumon : crème fraiche, mozza, saumon, citron
Régina : Tomate, mozza, jambon, champignons
Pensez à réserver !
Informations et réservations : 02 43 42 29 48 ou cscvalrhonne@gmail.com
Prévente des billets : Billets à retirer à l’accueil du Val’Rhonne dès le 1er septembre 2026 (dans la limite des places disponibles). .
Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With DJ Concept events / admission: 15 ? / pizza bar on site / Don’t forget to book!
L’événement Soirée dansante années 80 – 90 Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72