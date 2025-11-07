Soirée dansante années 80 Place Émile Violet Mâcon

Soirée dansante années 80

Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07 02:00:00

2025-11-07

Vous êtes fans des années 80, alors venez danser jusqu’au bout de la nuit sur vos musiques préférées des dernières décennies avec DJ Micka. Ambiance 100% hits et souvenirs. .

Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com

