Soirée dansante années 80’s Saint-Clément

Salle polyvalente Saint-Clément Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Soirée dansante années 80’s Cadeaux aux plus belles tenues année 80 Buvette sur place Petite restauration Places limitées réservation conseillée .
Salle polyvalente Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 00 49
