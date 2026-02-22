Soirée dansante années 80’s

Salle polyvalente Saint-Clément Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée dansante années 80’s Cadeaux aux plus belles tenues année 80 Buvette sur place Petite restauration Places limitées réservation conseillée .

Salle polyvalente Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 00 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante années 80’s

L’événement Soirée dansante années 80’s Saint-Clément a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze