Soirée dansante années 90-2000

Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-07-16 20:00:00

Remontez le temps et venez danser sur les plus grands hits des années 90 et 2000 lors d’une soirée festive à Cayeux-sur-Mer ! Ambiance garantie avec les tubes cultes qui ont marqué toute une génération.

Buvette et petite restauration sur place

Intérieur de la halle marchande en cas d’intempéries .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

