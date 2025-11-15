Soirée dansante Association Alsagasy Haguenau

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

204 Grand’Rue Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-16 02:00:00

2025-11-15

L’association Alsagasy organise sa 4è soirée dansante avec l’orchestre Magic Night .
204 Grand’Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 12 97 53  contact@alsagasy.fr

English :

The Alsagasy association organizes its 4th dance with the Magic Night orchestra.

German :

Der Verein Alsagasy organisiert seinen 4. Tanzabend mit dem Orchester Magic Night .

Italiano :

L’associazione alsaziana organizza il suo 4° ballo con l’orchestra Magic Night .

Espanol :

La asociación Alsagasy organiza su 4º baile con la orquesta Noche Mágica .

