Soirée dansante Association Alsagasy Haguenau

Soirée dansante Association Alsagasy
204 Grand’Rue Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-16 02:00:00
2025-11-15
L’association Alsagasy organise sa 4è soirée dansante avec l’orchestre Magic Night .
204 Grand’Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 12 97 53 contact@alsagasy.fr
English :
The Alsagasy association organizes its 4th dance with the Magic Night orchestra.
German :
Der Verein Alsagasy organisiert seinen 4. Tanzabend mit dem Orchester Magic Night .
Italiano :
L’associazione alsaziana organizza il suo 4° ballo con l’orchestra Magic Night .
Espanol :
La asociación Alsagasy organiza su 4º baile con la orquesta Noche Mágica .
