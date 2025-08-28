Soirée dansante au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Soirée dansante au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie jeudi 28 août 2025.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Début : 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

2025-08-28

Le Moulinguette organise une soirée dansante animée par Mathieu.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39

English :

Le Moulinguette organizes a dance party hosted by Mathieu.

German :

Das Moulinguette organisiert einen Tanzabend, der von Mathieu moderiert wird.

Italiano :

Il Moulinguette organizza una festa da ballo organizzata da Mathieu.

Espanol :

La Moulinguette organiza una fiesta de baile a cargo de Mathieu.

