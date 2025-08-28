Soirée dansante au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Soirée dansante au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie jeudi 28 août 2025.
Soirée dansante au Moulinguette
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-08-28 19:00:00
fin : 2025-08-28 23:00:00
Date(s) :
2025-08-28
Le Moulinguette organise une soirée dansante animée par Mathieu.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39
English :
Le Moulinguette organizes a dance party hosted by Mathieu.
German :
Das Moulinguette organisiert einen Tanzabend, der von Mathieu moderiert wird.
Italiano :
Il Moulinguette organizza una festa da ballo organizzata da Mathieu.
Espanol :
La Moulinguette organiza una fiesta de baile a cargo de Mathieu.
