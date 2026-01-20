Soirée dansante Availles-Thouarsais

Soirée dansante

L’association EMQ Racing propose une soirée dansante à la salle des fêtes à Availles-Thouarsais, à partir de 19 h 30. Au menu salades composées, jambon à la croche accompagné de ses mogettes, fromage et tartelette aux pommes. Tarifs 20 €, gratuit jusqu’à 10 ans. Un dj sera présent pour animer la soirée. Inscription jusqu’au 21 janvier inclus emq.racing@gmail.com 06 47 58 23 14. Validation de l’inscription par paiement. .

