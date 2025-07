Soirée dansante avec BananaSwing Manoir de la Noë Bruz

Soirée dansante avec BananaSwing Manoir de la Noë Bruz samedi 12 juillet 2025.

Soirée dansante avec BananaSwing Manoir de la Noë Bruz Samedi 12 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée Libre

Venez participer à une initiation de danse avec BananaSwing

Cet été, le Manoir de la Noë s’anime à nouveau. Après le succès de l’année dernière, tous les habitants et habitantes sont invités à profiter de ce cadre privilégié où petits et grands pourront se retrouver dans une ambiance chaleureuse.

Banana Swing vous propose une Soirée dansante au Manoir de la Noë.

Au programme ; Initiation à la danse dès 17h, suivie d’une soirée danse… jusqu’à tard dans la nuit.

Organisé par [la Guinguette La Vadrouille](https://www.la-vadrouille.bzh/guinguette.html).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T23:00:00.000+02:00

1



Manoir de la Noë 26 rue de la Noë 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine