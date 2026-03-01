Soirée dansante avec chant, danse et dj set ! Rue du Docteur Guépin Préfailles

Soirée dansante avec chant, danse et dj set !

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Une soirée avec danse, chant et dj set pour faire la fête à Préfailles !

Pour clôturer la saison hivernale et ouvrir celle des beaux jours, l’association Feel Free organise une soirée musicale à l’Espace Culturel de Préfailles où danse et chant sont au rendez-vous.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, cette soirée carte blanche propose des grands classiques de la chanson des années 80 à aujourd’hui interprétés par les élèves de l’école de musique et des chorégraphies de haut niveau executées par les professeurs de danse pour enflammer le parquet juste avant le grand final avec dj set pour achever la soirée comme il se doit !

Au programme

Chanteurs

Musiciens

Danseurs

L’atout

Pendant cette soirée vivante et interactive, le public peut bénéficier de temps d’initiation à la danse et une session Zumba est ouverte à tous !

Bon à savoir

Sur réservation aux coordonnées ci-contre (dans la limite des places disponibles)

Parking gratuit sur place

Tout public

Vous aimez regarder à la télé la Star Academy’ ou encore Danse avec les Stars ? Alors ne manquez pas à Préfailles ce rendez-vous musical avec Destination Pornic et vivez en live et pas simplement derrière votre écran cet évènement festif !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 97 91 55 assofeelfree@gmail.com

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English :

An evening of dancing, singing and dj sets to get the party started in Préfailles!

L’événement Soirée dansante avec chant, danse et dj set ! Préfailles a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic