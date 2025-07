Soirée dansante avec Chris Anim Camping de l’Hérein Visan

Soirée dansante avec Chris Anim

Camping de l’Hérein 879 RTE DE BOUCHET Visan Vaucluse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Vendredi 11 Juillet Soirée Dansante By Chris’Anim



Ouvert à tous !



Envie d’une soirée endiablé venez nous rejoindre avec Chris’Anim qui vous feras chanter, danser jusqu’ au bout de la nuit.

Camping de l’Hérein 879 RTE DE BOUCHET Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

English :

Friday, July 11: Dance Party By Chris?Anim



Open to all!



Come and join us for a wild evening with Chris?Anim, who’ll have you singing and dancing the night away.

German :

Freitag, 11. Juli: Tanzabend By Chris?Anim



Offen für alle!



Wenn Sie Lust auf einen wilden Abend haben, kommen Sie zu uns und lassen Sie sich von Chris Anim zum Singen und Tanzen bringen.

Italiano :

Venerdì 11 luglio: Festa di ballo di Chris?Anim



Aperto a tutti !



Unitevi a noi per una serata scatenata con Chris?Anim, che vi farà cantare e ballare tutta la notte.

Espanol :

Viernes 11 de julio: Dance Party By Chris?Anim



¡Abierto a todos !



Ven y únete a nosotros para una noche salvaje con Chris Anim, que te hará cantar y bailar toda la noche.

L’événement Soirée dansante avec Chris Anim Visan a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes