Soirée dansante avec dîner Salle de réception de la citadelle Le Château-d’Oléron

Salle de réception de la citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’association Le Château en fête propose un soirée dansante avec repas et animation avec Stéphanie Moreaux et The 12 O’clock. Réservations obligatoires avant le 19 octobre.

Salle de réception de la citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 43 32 25 robert.chartier4@wanadoo.fr

English : Evening dance with dinner

The association Le Château en fête proposes an evening of dancing, food and entertainment with Stéphanie Moreaux and The 12 O’clock. Reservations required by October 19.

German : Tanzabend mit Abendessen

Der Verein Le Château en fête bietet einen Tanzabend mit Essen und Unterhaltung mit Stéphanie Moreaux und The 12 O’clock an. Reservierungen sind bis zum 19. Oktober erforderlich.

Italiano :

L’associazione Le Château en fête organizza una serata di balli, cibo e intrattenimento con Stéphanie Moreaux e The 12 O’clock. Prenotazione obbligatoria entro il 19 ottobre.

Espanol : Baile y cena

La asociación Le Château en fête organiza una velada de baile, comida y entretenimiento con Stéphanie Moreaux y The 12 O’clock. Es necesario reservar antes del 19 de octubre.

