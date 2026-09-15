Soirée dansante avec dîner Salle de réception de la citadelle Le Château-d’Oléron
samedi 10 octobre 2026 · Salle de réception de la citadelle · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Soirée dansante avec dîner
Salle de réception de la citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
APÉRITIF + ENTRÉE + PLAT + DESSERT
AVEC VINS COMPRIS
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’association Château en fête a le plaisir de vous convier à sa grande soirée rétro. Pour rythmer cette nuit festive et vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, nous accueillerons l’orchestre de Stéphanie Moreau accompagné de David le Crooner.
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Salle de réception de la citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 92 68 35 sorlut.jean-paul@orange.fr
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English : Evening dance with dinner
The Château en Fête association is pleased to invite you to its big retro party. To set the pace for this festive night and keep you dancing until dawn, we’ll be featuring Stéphanie Moreau’s orchestra, accompanied by David the Crooner.
L’événement Soirée dansante avec dîner Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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