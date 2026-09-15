Soirée dansante avec dîner Salle de réception de la citadelle Le Château-d’Oléron

samedi 10 octobre 2026 · Salle de réception de la citadelle · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Soirée dansante avec dîner

Salle de réception de la citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

APÉRITIF + ENTRÉE + PLAT + DESSERT

AVEC VINS COMPRIS

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’association Château en fête a le plaisir de vous convier à sa grande soirée rétro. Pour rythmer cette nuit festive et vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, nous accueillerons l’orchestre de Stéphanie Moreau accompagné de David le Crooner.

.

Salle de réception de la citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 92 68 35 sorlut.jean-paul@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Evening dance with dinner

The Château en Fête association is pleased to invite you to its big retro party. To set the pace for this festive night and keep you dancing until dawn, we’ll be featuring Stéphanie Moreau’s orchestra, accompanied by David the Crooner.

L’événement Soirée dansante avec dîner Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes