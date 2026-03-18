Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat route de Malfourat Monbazillac

Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat

route de Malfourat Bistrot de Malfourat Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Bistrot de Malfourat vous donne rendez-vous pour une soirée festive avec DJ Den’s (Denis Bellanger), pour

danser et profiter d’une ambiance conviviale au cœur du Domaine de la Tour des Vents.

À partir de 19h, venez partager une soirée gourmande autour de tapas et d’assiettes à

partager, préparées avec des produits savoureux

– sashimis de thon,

– brochettes de magret et cœur de canard,

– cromesquis de cochon sauce gribiche,

– pommes de terre sautées persillade…

– chariot de desserts pour terminer sur une note sucrée…

Et bien plus encore !

️ Assiettes à partir de 10 €.

Musique, piste de danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour une belle soirée au

Bistrot !

Places limitées, réservation conseillée .

route de Malfourat Bistrot de Malfourat Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 04 11 reservationtdv@orange.fr

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English : Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat

L’événement Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat Monbazillac a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides