Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat route de Malfourat Monbazillac
Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat route de Malfourat Monbazillac vendredi 27 mars 2026.
Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat
route de Malfourat Bistrot de Malfourat Monbazillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Le Bistrot de Malfourat vous donne rendez-vous pour une soirée festive avec DJ Den’s (Denis Bellanger), pour
danser et profiter d’une ambiance conviviale au cœur du Domaine de la Tour des Vents.
À partir de 19h, venez partager une soirée gourmande autour de tapas et d’assiettes à
partager, préparées avec des produits savoureux
– sashimis de thon,
– brochettes de magret et cœur de canard,
– cromesquis de cochon sauce gribiche,
– pommes de terre sautées persillade…
– chariot de desserts pour terminer sur une note sucrée…
Et bien plus encore !
️ Assiettes à partir de 10 €.
Musique, piste de danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour une belle soirée au
Bistrot !
Places limitées, réservation conseillée .
route de Malfourat Bistrot de Malfourat Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 04 11 reservationtdv@orange.fr
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English : Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat
L’événement Soirée dansante avec DJ | Bistrot de Malfourat Monbazillac a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides