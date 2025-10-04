Soirée dansante avec DJ Champniers-et-Reilhac

Soirée dansante avec DJ Champniers-et-Reilhac samedi 4 octobre 2025.

Soirée dansante avec DJ

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Poule au pot et son farci. DJ. Réservation avant le 28 septembre.

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 59 11

English : Soirée dansante avec DJ

Poule au pot with stuffing. DJ. Reservations by September 28.

German : Soirée dansante avec DJ

Huhn im Topf und seine gefüllte. DJ. Reservierung vor dem 28. September.

Italiano :

Poule au pot con ripieno. DJ. Prenotazione obbligatoria entro il 28 settembre.

Espanol : Soirée dansante avec DJ

Poule au pot con relleno. DJ. Reserva obligatoria antes del 28 de septiembre.

L’événement Soirée dansante avec DJ Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2025-09-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin