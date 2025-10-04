Soirée dansante avec DJ Champniers-et-Reilhac
Soirée dansante avec DJ Champniers-et-Reilhac samedi 4 octobre 2025.
Soirée dansante avec DJ
Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac Dordogne
Poule au pot et son farci. DJ. Réservation avant le 28 septembre.
Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 59 11
English : Soirée dansante avec DJ
Poule au pot with stuffing. DJ. Reservations by September 28.
German : Soirée dansante avec DJ
Huhn im Topf und seine gefüllte. DJ. Reservierung vor dem 28. September.
Italiano :
Poule au pot con ripieno. DJ. Prenotazione obbligatoria entro il 28 settembre.
Espanol : Soirée dansante avec DJ
Poule au pot con relleno. DJ. Reserva obligatoria antes del 28 de septiembre.
