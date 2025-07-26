Soirée dansante avec DJ Filipe Place des Eiders La Tremblade
Soirée dansante avec DJ Filipe Place des Eiders La Tremblade samedi 26 juillet 2025.
Soirée dansante avec DJ Filipe
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-07-26 21:00:00
fin : 2025-07-26
Date(s) :
2025-07-26 2025-08-23
Soirée dansante animée par DJ Filipe
.
Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
English :
Dance party with DJ Filipe
German :
Tanzabend unter der Leitung von DJ Filipe
Italiano :
Festa da ballo con DJ Filipe
Espanol :
Fiesta con DJ Filipe
L’événement Soirée dansante avec DJ Filipe La Tremblade a été mis à jour le 2025-04-24 par Mairie de La Tremblade