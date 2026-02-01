Soirée dansante avec DJ Mikka le bourg Colméry
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 23:30:00
2026-02-21
Le comité des fêtes vous propose une soirée dansante avec DJ Mikka. Venez en tenue chic ou détail choc ! Avec également food truck et crêpes. .
le bourg Salle des fêtes Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 79 42 32
