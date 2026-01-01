Soirée dansante avec DJ Yo’

2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Soirée Soirée Dansante avec Yo’ au bistrot du Tendos. Venez chanter, danser et vous amuser toute la soirée ! .

2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante avec DJ Yo’

L’événement Soirée dansante avec DJ Yo’ Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin