Soirée dansante avec DJ2D Salle Petit Rieu La Garde-Adhémar
Salle Petit Rieu Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Buvette sur place. Musique Rock, Disco , Pop, House, New Wave et Funk.
Salle Petit Rieu Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 03 44 89
English :
Refreshment bar on site. Rock, Disco, Pop, House, New Wave and Funk music.
L’événement Soirée dansante avec DJ2D La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence