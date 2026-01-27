Soirée dansante avec DJ2D Salle Petit Rieu La Garde-Adhémar

Soirée dansante avec DJ2D

Salle Petit Rieu Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Buvette sur place. Musique Rock, Disco , Pop, House, New Wave et Funk.

Salle Petit Rieu Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 03 44 89

English :

Refreshment bar on site. Rock, Disco, Pop, House, New Wave and Funk music.

