Soirée dansante avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc

Soirée dansante avec Gérard Piccioli !
Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 35 – 35 – 35 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 19:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Gérard Piccioli, artiste Troyen de renommé depuis 4 décennies, artiste aux multiples talents et notamment saxophoniste, il vous entraînera dans son univers musical (variété Française et Internationale) à travers une soirée festive et bien sur dansante! Il sera accompagné par Carole pour quelques morceaux et autres surprises…
Alors n’attendez-plus et venez savourez cette belle soirée en chanson avec nous!
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail. .
Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
