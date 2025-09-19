Soirée dansante avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc

Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 35 – 35 – 35 Eur

19 septembre 2025, 19:30

Gérard Piccioli, artiste Troyen de renommé depuis 4 décennies, artiste aux multiples talents et notamment saxophoniste, il vous entraînera dans son univers musical (variété Française et Internationale) à travers une soirée festive et bien sur dansante! Il sera accompagné par Carole pour quelques morceaux et autres surprises…



Alors n’attendez-plus et venez savourez cette belle soirée en chanson avec nous!



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail. .

Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

