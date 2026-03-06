Soirée dansante avec Happy Danse Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche 21 et 22 mars Ille-et-Vilaine

Non adhérent : 12€ / Adhérent : 6€

Concert Peter Butler’s Swing Trio

Au programme :

* 20h : Initiation Lindy Hop

* 21h – 00h30 : Soirée danses latines et rock

Boissons et gourmandises offertes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T00:30:00.000+01:00

0679723935 bananaswing35@gmail.com

Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



