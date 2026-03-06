Soirée dansante avec Happy Danse Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche
Non adhérent : 12€ / Adhérent : 6€
Au programme :
* 20h : Initiation Lindy Hop
* 21h – 00h30 : Soirée danses latines et rock
Boissons et gourmandises offertes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-22T00:30:00.000+01:00
0679723935 bananaswing35@gmail.com
Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine