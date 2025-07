Soirée dansante avec JB Solo Orchestra Camping de Bourg-Charente Bourg-Charente

Tarif : 18 – 18 – EUR

gaspacho de tomates, paëlla de Diego, salade de fruits, café

Début : Mercredi 2025-07-23 19:30:00

2025-07-23

Un seul homme, un orchestre entier ! Voix, guitare, ukulélé, harmonicas, stompbox… JB Solo Orchestra est un véritable juke-box biologique il joue tout, en live, selon vos envies ! Une performance bluffante et festive, à vivre sur la piste de danse !

Camping de Bourg-Charente Allée des platanes Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 28 42 48 campingbourgcharente@gmail.com

English :

One man, a whole orchestra! Vocals, guitar, ukulele, harmonicas, stompbox… JB Solo Orchestra is a real organic jukebox: he plays everything, live, according to your wishes! A bluffing, festive performance, to be enjoyed on the dance floor!

German :

Ein Mann, ein ganzes Orchester! Stimme, Gitarre, Ukulele, Mundharmonikas, Stompbox? JB Solo Orchestra ist eine echte biologische Jukebox: Er spielt alles live, ganz nach Ihren Wünschen! Eine verblüffende und festliche Performance, die Sie auf der Tanzfläche erleben können!

Italiano :

Un uomo, un’intera orchestra! Voce, chitarra, ukulele, armoniche, stompbox? JB Solo Orchestra è un vero e proprio jukebox organico: suona tutto, dal vivo, a seconda delle vostre esigenze! Uno spettacolo sorprendente e festoso, da gustare sulla pista da ballo!

Espanol :

Un hombre, ¡toda una orquesta! Voces, guitarra, ukelele, armónicas, stompbox.. JB Solo Orchestra es un auténtico jukebox orgánico: lo toca todo, en directo, ¡a su gusto! Un espectáculo sorprendente y festivo, ¡para disfrutar en la pista de baile!

L’événement Soirée dansante avec JB Solo Orchestra Bourg-Charente a été mis à jour le 2025-07-16 par Destination Cognac