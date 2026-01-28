Soirée dansante avec Josydanse La Roche-Chalais
Soirée dansante avec Josydanse La Roche-Chalais samedi 28 février 2026.
Soirée dansante avec Josydanse
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Samedi 28 février: Soirée dansante Josy danse à salle de spectacle de La Roche-Chalais,
Infos et Réservations au 06 80 53 90 42 06 78 29 44 23/ josy.danse17@orange.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 29 44 23
English : Soirée dansante avec Josydanse
Saturday November 16: Dance party organized by the Josy Danse association ?
On the menu: sangria ? welcome plate ? coucous ? dessert coffee and wine included
for 23?
Hosted by Nathalie LEGAY at the La Roche-Chalais auditorium
josy.danse17@orange.fr TEL 06 80 53 90 42.
L’événement Soirée dansante avec Josydanse La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne