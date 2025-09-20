Soirée dansante avec le groupe Arc-en-Ciel Salle Paul Eluard La Ciotat

Soirée dansante avec le groupe Arc-en-Ciel Salle Paul Eluard La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Soirée dansante avec le groupe Arc-en-Ciel

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 20h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La salle Paul Éluard de La Ciotat s’apprête à vibrer au rythme de la musique et de la convivialité avec la toute première soirée dansante de la saison Venez danser !, organisée par le Comité des Fêtes de La Ciotat.

Cet événement marque le coup d’envoi d’une série de rendez-vous festifs attendus par tous ceux qui aiment partager des moments chaleureux, se retrouver en musique et profiter d’une ambiance joyeuse et animée. Pour l’occasion, la piste de danse sera mise en lumière par le groupe Arc-En-Ciel, dont la réputation n’est plus à faire leur énergie communicative, leur répertoire varié et leur passion pour la scène promettent une soirée où se mêleront rythmes entraînants, mélodies intemporelles et bonne humeur. Que l’on soit danseur chevronné ou simple amateur de moments conviviaux, chacun y trouvera de quoi se laisser emporter par la musique et savourer pleinement cette première fête de la saison.



En plus d’un programme musical riche et festif, le Comité des Fêtes a pensé à tout pour rendre la soirée agréable et accessible à tous. Sur place, un service de boissons et une petite restauration viendront compléter l’événement, offrant à chacun la possibilité de se rafraîchir et de se régaler entre deux danses. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les participants pourront ainsi échanger, se retrouver entre amis, rencontrer de nouvelles personnes et profiter de ce moment placé sous le signe du partage et de la bonne humeur. Avec Venez danser !, La Ciotat ouvre une nouvelle saison festive qui s’annonce prometteuse et haute en couleurs, donnant à chacun l’occasion de célébrer ensemble la joie de se réunir, de s’amuser et de vivre pleinement l’esprit festif de la ville. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 90 67 comitefeteslaciotat@gmail.com

English :

The Paul Éluard hall in La Ciotat is getting ready to rock to the beat of music and conviviality with the very first dance of the season: Venez danser! (Come and dance!), organised by the La Ciotat Festival Committee.

German :

Der Saal Paul Éluard in La Ciotat wird mit dem ersten Tanzabend der Saison im Rhythmus der Musik und in geselliger Atmosphäre zum Schwingen gebracht: Venez danser! (Kommen Sie zum Tanzen!), organisiert vom Festkomitee von La Ciotat.

Italiano :

La sala Paul Éluard di La Ciotat si prepara a vibrare al ritmo della musica e della convivialità con la prima serata danzante della stagione: Venez danser! (Venite a ballare!), organizzata dal Comitato delle Feste di La Ciotat.

Espanol :

La sala Paul Éluard de La Ciotat se prepara para vibrar al ritmo de la música y la convivencia con la primera velada dansante de la temporada: Venez danser! (¡Venid a bailar!), organizada por el comité de fiestas de La Ciotat.

