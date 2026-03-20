Boujan-sur-Libron

SOIRÉE DANSANTE AVEC LE GROUPE MÉLODY AUBERGE ESPAGNOLE

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée dansante animée par le groupe Mélody organisée par l’association Boujan Danse. Moment convivial et festif autour de la musique et de la danse, avec auberge espagnole (chacun apporte un plat à partager). Réservation obligatoire.

Cette manifestation conviviale s’adresse à tous les habitants et visiteurs souhaitant profiter d’une soirée musicale et festive dans une ambiance chaleureuse. Réservation obligatoire. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie boujandanse@orange.fr

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English : SOIRÉE DANSANTE AVEC LE GROUPE MÉLODY AUBERGE ESPAGNOLE

Dance evening with Mélody, organized by the Boujan Danse association. A convivial, festive evening of music and dance, with a auberge espagnole (bring your own dish). Reservations required.

L’événement SOIRÉE DANSANTE AVEC LE GROUPE MÉLODY AUBERGE ESPAGNOLE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34