Soirée dansante avec Les pelles à tarte – La Chapelle-Saint-Luc, 28 juin 2025 19:30, La Chapelle-Saint-Luc.

Aube

Soirée dansante avec Les pelles à tarte Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Pour la petite histoire, le groupe d’artiste s’est formé lors d’une rencontre improbable dans un atelier de pâtisserie nocturne ! L’objectif commun de ces 3 Troyens est clair vous faire danser sur les plus gros tubes des chansons Françaises et internationales !



Ambiance conviviale et sympathique assurée…



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou

tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Restaurant Le Sarrail

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

