Soirée dansante avec Mika aux platines ! La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dansante avec Mika aux platines ! La Chapelle-Saint-Luc vendredi 17 octobre 2025.
Soirée dansante avec Mika aux platines !
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Venez vous évader pour un bon moment festif musical.
Ambiance conviviale et sympathique assurée.
Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée dansante avec Mika aux platines ! La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne