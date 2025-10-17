Soirée dansante avec Mika aux platines ! La Chapelle-Saint-Luc

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

2025-10-17 19:30:00

Venez vous évader pour un bon moment festif musical.

Ambiance conviviale et sympathique assurée.



Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

