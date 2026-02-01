Soirée dansante avec repas

Route du Bois de Terroir Celon Indre

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Comité des fêtes organise une soirée cochon de lait rôti dansante animée par DJ Gérard .

24 .

Route du Bois de Terroir Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 49 87 71 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes is organizing a Paëlla dance.

L’événement Soirée dansante avec repas Celon a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Vallée de la Creuse