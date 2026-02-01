Soirée dansante avec repas Celon
Soirée dansante avec repas Celon samedi 28 février 2026.
Soirée dansante avec repas
Route du Bois de Terroir Celon Indre
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le Comité des fêtes organise une soirée cochon de lait rôti dansante animée par DJ Gérard .
Route du Bois de Terroir Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 49 87 71 86
English :
The Comité des fêtes is organizing a Paëlla dance.
L’événement Soirée dansante avec repas Celon a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Vallée de la Creuse