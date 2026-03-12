Soirée dansante avec repas Salle des Fêtes Marcel Joyeux Luzy

Soirée dansante avec repas

Salle des Fêtes Marcel Joyeux 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 14 – 14 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée dansante avec repas à partir de 19h30 à la salle des Fêtes, 13 rue des Remparts. Repas sur place ou à emporter, menu Kir, lasagnes, salade, tarte.

Organisé par la Cour de Récré de Luzy. .

Salle des Fêtes Marcel Joyeux 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 86 43 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante avec repas

L’événement Soirée dansante avec repas Luzy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Rives du Morvan