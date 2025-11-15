Soirée dansante avec repas Varennes-Changy
Soirée dansante avec repas. Années 70 à 90. Bal Animé par DJ Anthony. Repas à 20h 36€ par adulte et 16€ pour les enfants de moins de 10 ans. Accès au bal sans repas à partir de 22h30 entrée 20€. Parking gardé. Réservation avant le 07/11/2025 au 02 38 93 99 40. 20 .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 99 40
English :
Dance evening with meal
German :
Tanzabend mit Essen
Italiano :
Ballo serale con pasto
Espanol :
Baile nocturno con comida
