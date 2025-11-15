Soirée dansante avec repas Varennes-Changy

Varennes-Changy Loiret

Soirée dansante avec repas. Années 70 à 90. Bal Animé par DJ Anthony. Repas à 20h 36€ par adulte et 16€ pour les enfants de moins de 10 ans. Accès au bal sans repas à partir de 22h30 entrée 20€. Parking gardé. Réservation avant le 07/11/2025 au 02 38 93 99 40. 20  .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 99 40 

English :

Dance evening with meal

German :

Tanzabend mit Essen

Italiano :

Ballo serale con pasto

Espanol :

Baile nocturno con comida

