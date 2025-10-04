Soirée Dansante avec Set DJ O’BOUCHE À OREILLES Martillac

O’BOUCHE À OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-10-31

Tous les samedis d’octobre, Set DJ à partir de 23h !   .

O’BOUCHE À OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 62 81  obo-bar@orange.fr

