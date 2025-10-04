Soirée Dansante avec Set DJ O’BOUCHE À OREILLES Martillac
Soirée Dansante avec Set DJ O’BOUCHE À OREILLES Martillac samedi 4 octobre 2025.
Soirée Dansante avec Set DJ
O’BOUCHE À OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac Gironde
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-31
2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-10-31
Tous les samedis d’octobre, Set DJ à partir de 23h ! .
O’BOUCHE À OREILLES 10 Chemin de la Vieille Ferme Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 62 81 obo-bar@orange.fr
