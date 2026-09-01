Informations pratiques

Ohlungen

Soirée dansante – Back to go 80’s 90’s 2000

22 rue du Moulin Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dansez jusqu’au bout de la nuit sur les plus grandes chansons des années 1980, 1990 et 2000, au profit de l’association Triangle d’Afrique !

Le 26 septembre 2026, l’association Triangle d’Afrique organise à Ohlungen une soirée dansante avec repas sur le thème des années 1980, 1990 et 2000 ! Un rendez-vous annuel attendu par un grand nombre d’entre vous.

Le repas qui vous est proposé ce soir-là est un Bœuf sauce échalote, gratin dauphinois et petits légumes. Un dessert et un café sont inclus dans la formule, et une boisson vous est offerte.

Animée par le célèbre DJ Dany, celui-ci va vous faire danser jusqu’au bout de la nuit et vous faire revivre les plus grandes chansons des années 1980, 1990 et 2000.

Places limitées, pensez à réserver ! .

22 rue du Moulin Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 99 48 11 contact@triangledafrique.fr

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English :

Dance the night away to the biggest hits of the 1980s, 1990s, and 2000s, to benefit the Triangle d’Afrique charity!

L’événement Soirée dansante – Back to go 80’s 90’s 2000 Ohlungen a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau