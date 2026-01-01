Soirée dansante Back to the 80’s

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 22:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Gratuit

Gratuit .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dansante Back to the 80’s Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS