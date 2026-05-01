Soirée dansante Place du village Bassussarry
Soirée dansante Place du village Bassussarry samedi 30 mai 2026.
Bassussarry
Soirée dansante
Place du village Bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée cocktails et salsa. .
Place du village Bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 05 58
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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