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Soirée dansante Place du village Bassussarry

Soirée dansante Place du village Bassussarry

Soirée dansante Place du village Bassussarry samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : Bourg

Ville : 64200 Bassussarry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bassussarry

Soirée dansante

Place du village Bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soirée cocktails et salsa.   .

Place du village Bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 05 58 

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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