Soirée dansante Place du village Bassussarry

Bassussarry

Soirée dansante

Place du village Bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée cocktails et salsa. .

Place du village Bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 05 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque